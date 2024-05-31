В Севастополе задержали намеревавшегося подорвать военнослужащего ВС РФ

В Севастополе задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) должен был подорвать военнослужащего Вооруженных сил (ВС) РФ около его дома.
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