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Должна ли Россия вернуть «румынское золото» по требованию Европарламента

Должна ли Россия вернуть «румынское золото» по требованию Европарламента

«Западные партнеры» продолжают свой курс на эскалацию конфликта с Россией. Европейский парламент поддержал претензии Бухареста и потребовал от Москвы вернуть Румынии ее «национальное достояние» в виде ее бывшего золотого запаса и прочих ценностей.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
А не вернете золото , мы напишем в Спортлото . Подпись: Грозные румыны .
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12 час.
Валерий Ребров
Так царское золото пусть вернут,янтарную комнату,золото партии, золото скифов,замороженные активы, тогда может быть румыны и получат что нибудь
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7 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
А те что есть пойдут на восстановление ДОНБАССА и Белгородскую обл. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2 час.

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