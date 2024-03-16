Должна ли Россия вернуть «румынское золото» по требованию Европарламента

Бендер Задунайский А не вернете золото , мы напишем в Спортлото . Подпись: Грозные румыны .

Валерий Ребров Так царское золото пусть вернут,янтарную комнату,золото партии, золото скифов,замороженные активы, тогда может быть румыны и получат что нибудь