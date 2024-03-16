«Западные партнеры» продолжают свой курс на эскалацию конфликта с Россией. Европейский парламент поддержал претензии Бухареста и потребовал от Москвы вернуть Румынии ее «национальное достояние» в виде ее бывшего золотого запаса и прочих ценностей.
Должна ли Россия вернуть «румынское золото» по требованию Европарламента
Комментарии
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Бендер Задунайский
А не вернете золото , мы напишем в Спортлото . Подпись: Грозные румыны .
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12 час.
Валерий Ребров
Так царское золото пусть вернут,янтарную комнату,золото партии, золото скифов,замороженные активы, тогда может быть румыны и получат что нибудь
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7 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
А те что есть пойдут на восстановление ДОНБАССА и Белгородскую обл. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2 час.
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