Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израиль вооружает Европу против России

Израиль вооружает Европу против России

Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений, и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ СЕЛИВЕРСТОВ
В еврейском оружие  все внутренние компоненты из америки,делайте сами выводы
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