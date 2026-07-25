Ученые нашли ключ к долгой жизни: он таился во всеми забытом органе

Долгое время тимус считали бесполезным органом, атрофирующимся с возрастом. Однако новые исследования доказывают: регенерация вилочковой железы способна повернуть вспять эпигенетические часы, защитить организм от рака и кардинально замедлить процессы старения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии