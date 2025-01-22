Акции космических компаний резко выросли после инаугурации Трампа

Акции компаний, специализирующихся на космических технологиях, значительно выросли во вторник, что, по мнению аналитика Deutsche банка Эдисона Ю, связано с воодушевлением вокруг сектора после инаугурации президента Дональда Трампа.
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