Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции космических компаний резко выросли после инаугурации Трампа

Акции компаний, специализирующихся на космических технологиях, значительно выросли во вторник, что, по мнению аналитика Deutsche банка Эдисона Ю, связано с воодушевлением вокруг сектора после инаугурации президента Дональда Трампа.

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