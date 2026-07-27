За детьми теперь не спрятаться: какие лазейки не смогут использовать мигранты при выдворении

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Василий Небендзя

Гражданство США стоит 5 млн. долл., гражданство путинской России ничего не стоит, это дешёвка, которую на каждом углу и даже в тюрьмах всем желающим раздают, за которую наоборот приплачивают социальными пособиями. Гражданство путинской России самое мусорное гражданство в мире, любой преступник, или террорист может запросто его получить! Даже гражданство Зимбабве получить сложнее, поэтому оно ценится и уважается в мире дороже, чем гражданство Путинской России! Когда-то Маяковский гордился, что у него паспорт Советской России, а Путин превратил российский паспорт в мерзкую бумажку, которую стыдно и противно носить с собой и тем более показывать!