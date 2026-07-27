KP.RU:Комсомольская правда Госдума резко расширила перечень нарушений, за которые мигрантов будут высылать из страны.
За детьми теперь не спрятаться: какие лазейки не смогут использовать мигранты при выдворении
Комментарии
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ВН
Василий Небендзя
Гражданство США стоит 5 млн. долл., гражданство путинской России ничего не стоит, это дешёвка, которую на каждом углу и даже в тюрьмах всем желающим раздают, за которую наоборот приплачивают социальными пособиями. Гражданство путинской России самое мусорное гражданство в мире, любой преступник, или террорист может запросто его получить! Даже гражданство Зимбабве получить сложнее, поэтому оно ценится и уважается в мире дороже, чем гражданство Путинской России! Когда-то Маяковский гордился, что у него паспорт Советской России, а Путин превратил российский паспорт в мерзкую бумажку, которую стыдно и противно носить с собой и тем более показывать!
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Вопрос к правительству:" Зачем вообще было запускать этих Махмудов со всей своей семьёй? " отработал и Алга в родной кишлак к своей семье.
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1 м.
В К
Да хер этих тараканов от сюда вытравишь!!!
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1 м.
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