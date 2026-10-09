"Балтика" сообщила об успешной операции на мениске у Шнапцева

Защитник "Балтики" Максим Шнапцев перенес операцию из-за разрыва латерального мениска. Спортсмен получил травму на тренировочных сборах.
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