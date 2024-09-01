Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Западные источники, близкие к ситуации в Киеве, наконец определились, какова же была на самом деле цель террористической атаки ВСУ на Курскую область.
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