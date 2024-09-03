Киевский эксперт Карасев: Красноармейск сдадут в ближайшие две недели

Военные силы России могут захватить Красноармейск (Покровск) в течение следующих двух недель. Такую оценку дал украинский политолог Вадим Карасев в интервью на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста.
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