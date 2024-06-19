Сборная Шотландии набрала первое очко на Евро-2024, сыграв вничью со Швейцарией

Сборные Шотландии и Швейцарии не смогли определить сильнейшего. В Кельне завершился матч второго тура группового этапа первенства Европы по футболу в квартете А, в котором команда Шотландии встречалась со Швейцарией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии