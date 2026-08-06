День Железнодорожных войск: 175 лет на страже стальных магистралей России

6 августа Россия отмечает День Железнодорожных войск. В 2026 году праздник особенный — исполняется 175 лет со дня основания первых в мире военных железнодорожных формирований, учреждённых указом императора Николая I.
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