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Военное обозрение

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День Железнодорожных войск: 175 лет на страже стальных магистралей России

День Железнодорожных войск: 175 лет на страже стальных магистралей России

6 августа Россия отмечает День Железнодорожных войск. В 2026 году праздник особенный — исполняется 175 лет со дня основания первых в мире военных железнодорожных формирований, учреждённых указом императора Николая I.

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