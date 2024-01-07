В Приангарье в 2024 году отремонтируют два масштабных дорожных объекта

В Иркутской области в 2024 году запланирована реконструкция двух масштабных дорожных объектов. Так, планируется завершить первый этап реконструкции на автомобильной грунтовой дороге Иркутск – Оса – Усть-Уда на участке со 160-го по 215-й км в Осинском районе.