Корь и ветрянка: что важно знать

Что приводит к росту заболеваемости корью и ветряной оспой? Как распознать симптомы? Почему болеют и взрослые? Стоит ли опасаться вируса привитым в детстве? Какие осложнения дают эти болезни? И что делать, если ваш ребенок заболел? На эти вопросы ответила врач-педиатр Дарья Акоева.
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