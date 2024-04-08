Корь и ветрянка: что важно знать

Что приводит к росту заболеваемости корью и ветряной оспой? Как распознать симптомы? Почему болеют и взрослые? Стоит ли опасаться вируса привитым в детстве? Какие осложнения дают эти болезни? И что делать, если ваш ребенок заболел? На эти вопросы ответила врач-педиатр Дарья Акоева.