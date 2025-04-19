Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Нас русские помилуют, как Хрущев бандеровцев". В Киеве после слов Рубио паника: "Забудьте тогда про Украину. Она умерла"

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