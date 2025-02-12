Откуда берутся дырки в сыре?

Вы наверняка когда-нибудь да задумывались, почему в некоторых сырах дырки? Ну не мыши же их прогрызают, в конце концов, как некоторые думали в детстве, правда? Причем зачастую, особо пористые дорогие сорта сыров.
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