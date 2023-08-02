Пьяный пассажир избил попутчика в аэропорту до потери сознания

Пьяный пассажир избил попутчика до потери сознания в международном аэропорту Хобарта в Австралии. Уточняется, что два выходивших из самолета авиакомпании Jetstar Airways путешественника затеяли в здании терминала ссору, которая переросла в драку.
Пьяный пассажир избил попутчика до потери сознания в международном аэропорту Хобарта в Австралии. Уточняется, что два выходивших из самолета авиакомпании Jetstar Airways путешественника затеяли в здании терминала ссору, которая переросла в драку.
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