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Пьяный пассажир избил попутчика в аэропорту до потери сознания

Пьяный пассажир избил попутчика в аэропорту до потери сознания

Пьяный пассажир избил попутчика до потери сознания в международном аэропорту Хобарта в Австралии. Уточняется, что два выходивших из самолета авиакомпании Jetstar Airways путешественника затеяли в здании терминала ссору, которая переросла в драку.

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