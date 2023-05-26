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Лайма Вайкуле пообещала узнать, где находится пропавшая певица София Ротару

Лайма Вайкуле пообещала узнать, где находится пропавшая певица София Ротару

Певица Лайма Вайкуле рассказала, почему София Ротару не появляется на ее фестивале в Юрмале и пообещала узнать, где находится пропавшая коллега.

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