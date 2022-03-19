Васильев считает Мбаппе лучшим игроком мира: «Он делает разницу в каждом матче, и у него еще есть запас, чтобы прогрессировать»

Вадим Васильев считает Килиана Мбаппе лучшим игроком мира. «Он делает разницу в каждом матче. У него еще есть запас, чтобы прогрессировать, он достигнет самой вершины», – сказал бывший вице-президент «Монако».
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