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Кадыров назвал Россию великой ядерной державой, которая может «спокойно» противостоять НАТО и «даже всему миру»

Кадыров назвал Россию великой ядерной державой, которая может «спокойно» противостоять НАТО и «даже всему миру»

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал Российскую Федерацию великой ядерной державой, которая может «спокойно» противостоять Североатлантическому альянсу и «даже всему миру».

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