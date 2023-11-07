Госдума одобрила поправки о снятии автомобиля с учета в день продажи

Депутаты Государственной думы РФ во вторник, 7 ноября, одобрили в первом чтении поправки в законодательство, которые разрешают автовладельцам обращаться в Госавтоинспекцию для снятия машины с учета непосредственно после совершения сделки купли-продажи .
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