В Москве арестовали еще двух фигурантов по делу экс-главы проекта "Гостех" Демченко

Суд в Москве отправил в СИЗО генерального директора ООО "РСВ" Антона Аникина и менеджера ООО "Клевер" Артема Прошко, чьи компании выступили подрядчиками в создании платформы "Горизонт" (социальная сеть), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
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