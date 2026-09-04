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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дивеев дисквалифицирован на 2 матча РПЛ (1 – условно) за «грубую игру» и красную в матче с «Факелом». Защитнику «Зенита» назначен испытательный срок до конца сезона

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев получил дисквалификацию за удаление в матче Альфа-Банк РПЛ с « Факелом ».

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