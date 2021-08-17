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Украина - все же не Афганистан: у нее нет своего «Талибана»

Украина - все же не Афганистан: у нее нет своего «Талибана»

Сравнение сегодняшних Украины и Афганистана - это уже общее политологическое место. Кто только не упражнялся в прогнозах о том, что Украину, переданную ее властями под внешнее управлением США, ждет судьба Афганистана - такая же печальная и страшная И что многие нынешние украинские власть предержащие тоже не сумеют добежать до канадской границы и будут толпиться в аэропорту «Борисполь», пытаясь втиснуться в салоны переполненных самолетов или цепляться за шасси от безнадеги и животного страха.

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Виктор Шиховцев
Бандеровцы есть. А это ещё хуже.

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