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Артета о поражении от «ПСЖ»: «Счет должен был быть 3:0 после 20 минут. «Арсенал» был намного лучше в течение длительных отрезков в обеих играх»

Артета о поражении от «ПСЖ»: «Счет должен был быть 3:0 после 20 минут. «Арсенал» был намного лучше в течение длительных отрезков в обеих играх»

Английский клуб проиграл «ПСЖ» (1:2 в ответном матче, общий счет – 1:3) в полуфинале Лиги чемпионов. «Поздравляю «ПСЖ» с выходом в финал.

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