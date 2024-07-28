Российские войска освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР, — Минобороны

Российские войска заняли населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщило Минобороны. Оба села расположены на авдеевском направлении к западу от Очеретино и находятся в нескольких километрах друг от друга.
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