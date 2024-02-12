Песков переадресовал следствию вопросы об обысках в Росавиации

Кремль не имеет права комментировать вопрос обысков в центральном офисе Росавиации. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переадресовав вопрос в следственные органы, передает ТАСС.
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