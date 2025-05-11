Хуан-Пабло Монтойя не исключил, что Лоусона уволят из Racing Bulls

Хуан-Пабло Монтойя не исключил, что Лоусона уволят из Racing BullsGetty Images / Red Bull Content PoolНовозеландский гонщик Лиам Лоусон вряд ли долго продержится в Racing Bulls при своих текущих результатах, считает экс-пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя.