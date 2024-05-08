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Депутат бундестага поинтересовалась реакцией Шольца на письмо о мире на Украине

Депутат бундестага поинтересовалась реакцией Шольца на письмо о мире на Украине

Гезине Летч, депутат бундестага о Левой партии, обратила внимание на письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу от городского совета Штраусберга о прекращении огня на Украине, и отправила соответствующий парламентский запрос.

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