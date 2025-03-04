Петербургская филармония в марте: Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Теодор Курентзис и «Парад оркестров»

В марте на сцене Петербургской филармонии состоится несколько знаковых событий: Владимир Спиваков выступит как скрипач, на сцену выйдут ведущие оркестры страны – от Заслуженного коллектива России под управлением Николая Алексеева до Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан и musicAeterna, прозвучат великая Восьмая симфония Шостаковича, посвященная легендарному дирижеру Евгению Мравинскому, и страсти «Иуда» современного композитора Александра Радвиловича, написанные на апокрифический текст.
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