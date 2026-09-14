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Time: страны Персидского залива усомнились в "зонтике безопасности" США

Time: страны Персидского залива усомнились в "зонтике безопасности" США

www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post Конфликт на Ближнем Востоке заставил страны Персидского залива усомниться в надежности "зонтика безопасности" Соединенных Штатов.

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