«У вернувшейся с фронта элиты дети не учатся в Лондоне»: Захар Прилепин рассказал о том, как изменится Россия

Писатель Захар Прилепин на радиостанции "Комсомольская правда" Михаил ФРОЛОВ 2,2K прочтений Сегодня Смогут ли ветераны СВО войти во власть в России и зачем Госдума на самом деле запрещает чайлдфри с квадроберами.
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