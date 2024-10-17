«У вернувшейся с фронта элиты дети не учатся в Лондоне»: Захар Прилепин рассказал о том, как изменится Россия

Писатель Захар Прилепин на радиостанции "Комсомольская правда" Михаил ФРОЛОВ 2,2K прочтений Сегодня Смогут ли ветераны СВО войти во власть в России и зачем Госдума на самом деле запрещает чайлдфри с квадроберами.