За свободу слова придется получать: актриса из Нижнего Новгорода высказалась о скандалах вокруг Кологривого

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля, ФедералПресс. Во время предпоказа сериала «Красный 5» (18+) актриса из Нижнего Новгорода Мария Лисовая, отвечая на вопросы, высказалась о том, есть ли в кино неталантливые актеры.