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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

За свободу слова придется получать: актриса из Нижнего Новгорода высказалась о скандалах вокруг Кологривого

За свободу слова придется получать: актриса из Нижнего Новгорода высказалась о скандалах вокруг Кологривого

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля, ФедералПресс. Во время предпоказа сериала «Красный 5» (18+) актриса из Нижнего Новгорода Мария Лисовая, отвечая на вопросы, высказалась о том, есть ли в кино неталантливые актеры.

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