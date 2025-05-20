В Китае дрононосец Jiu Tian задействуют для разведки и массированных ударов

Китайский беспилотный носитель Jiutian SS-UAV, первый запуск которого запланирован на июнь 2025 года, может выполнять широкий спектр задач: от нанесения ударов до ведения радиоэлектронной борьбы и дезинформации противника.
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