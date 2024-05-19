В городах ЯНАО прошла масштабная акция «Ночь музеев» с VR-технологиями

На Ямале 18 мая прошла всероссийская «Ночь музеев», посвященная теме семейных реликвий. Экскурсии и мастер-классы устроили в МВК имени Шеманова, новоуренгойском аэропорту, в Музее истории и археологии Надыма.
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