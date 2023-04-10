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«Бостон» победил «Филадельфию» в матче со счетом 5:3 и установил рекорд НХЛ

«Бостон» победил «Филадельфию» в матче со счетом 5:3 и установил рекорд НХЛ

Победа хоккейного клуба «Бостон» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является по счету 63-й и рекордной по показателю для лиги.

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