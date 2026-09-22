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Аккумулятор 7200 мА•ч, экран 144 Гц, камеры Sony и оптика Zeiss. Новый смартфон Vivo V80 выйдет уже 6 октября

Аккумулятор 7200 мА•ч, экран 144 Гц, камеры Sony и оптика Zeiss. Новый смартфон Vivo V80 выйдет уже 6 октября

Цена пока не сообщается Vivo официально подтвердила, что выход Vivo V80 состоится 6 октября. Смартфон получит 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

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