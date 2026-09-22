Аккумулятор 7200 мА•ч, экран 144 Гц, камеры Sony и оптика Zeiss. Новый смартфон Vivo V80 выйдет уже 6 октября

Цена пока не сообщается Vivo официально подтвердила, что выход Vivo V80 состоится 6 октября. Смартфон получит 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым