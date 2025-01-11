За прошлый год из Астраханской области за пределы госграницы выдворили 1370 иностранцев

Они были гражданами 16 стран. В 2024 году сотрудниками Управления ФССП России по Астраханской области были отправлены на родину 1370 иностранных граждан, нарушивших условия пребывания на территории России и признанных виновных в совершении правонарушений.
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