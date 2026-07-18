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В Германии призвали ограничить доступ АдГ к секретной информации

В Германии призвали ограничить доступ АдГ к секретной информации

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Себастьян Фидлер сравнил возможный приход представителя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на пост главы МВД земли Саксония-Анхальт с «троянским конем» и призвал заранее ограничить доступ представителей партии к секретной информации.

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