RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Тимошевский
    Сначала подвели своими стараниями мир к критической черте,а теперь стали вдруг миротворцами. Вас нужно на заднем двор...Уходящий глава Ев...
  • Eduard
    Трамп лицо независимое в отличии от продажной Харрис!Трамп допускает с...
  • Eduard
    Не удивительно! Всю кодлу в США против него подняли начиная с артистов(продажных) Голливуда.Причем делается это за сч...Трамп допускает с...

Сенатор Климов: выборы в Молдавии искусственно конструируются Западом

Сенатор Климов: выборы в Молдавии искусственно конструируются Западом

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал победу Майи Санду на президентских выборах Молдавии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх