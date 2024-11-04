Сенатор Климов: выборы в Молдавии искусственно конструируются Западом

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал победу Майи Санду на президентских выборах Молдавии.