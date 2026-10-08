БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Деньги есть, а потратить нельзя. Они всё ещё ваши? Простыми словами про прекрасный цифровой грядущий рубль ﻿

Деньги есть, а потратить нельзя. Они всё ещё ваши? Простыми словами про прекрасный цифровой грядущий рубль ﻿

Иван Макаров Международное PR агентство PR.help   На днях прошла новость, которую многие пропустили мимо своих глазниц, потому что новостяшка по-бухгалтерски скучновата.

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Игорь Сипкин

эксперименты начнут как всегда в нашем государстве с бюджетников. этими невидимыми загадочными деньгами начнут давать зарплату добровольно-принудительно. хорошо помню, как при угрозе атак бпла в магазинах отключался интернет с кассовыми аппаратами и продавали только за наличку. до сих пор предпочитают наличку