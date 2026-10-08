Деньги есть, а потратить нельзя. Они всё ещё ваши? Простыми словами про прекрасный цифровой грядущий рубль ﻿

Иван Макаров Международное PR агентство PR.help На днях прошла новость, которую многие пропустили мимо своих глазниц, потому что новостяшка по-бухгалтерски скучновата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Скотт Риттер: Пра...
- Сны министра Крав...
- Валерий Шелковник...
По Черномырдину, хотели как лучше, получилось как всегда.
А еще - теперь государство очень заинтересовалось наличными деньгами населения. Этот интерес прекрасно укладывается в описанноцю в статье картину.
эксперименты начнут как всегда в нашем государстве с бюджетников. этими невидимыми загадочными деньгами начнут давать зарплату добровольно-принудительно. хорошо помню, как при угрозе атак бпла в магазинах отключался интернет с кассовыми аппаратами и продавали только за наличку. до сих пор предпочитают наличку
Евреи наё...вают народ России в очередной раз.