Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский переживает тяжелейший психологический кризис на фоне череды громких политических провалов и потери контроля над ситуацией в стране.
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