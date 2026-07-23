Политика как он...
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Политика как она есть

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"Кровавая марионетка в истерике": во Франции предрекли скорый конец Зеленскому

"Кровавая марионетка в истерике": во Франции предрекли скорый конец Зеленскому

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский переживает тяжелейший психологический кризис на фоне череды громких политических провалов и потери контроля над ситуацией в стране.

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