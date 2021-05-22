В России будет введен специальный правовой режим для мигрантов

Специальный правовой режим — «Контролируемое пребывание» — введут для мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на территории страны из-за сложившихся обстоятельств (в том числе самоизоляции из-за коронавируса).
Специальный правовой режим — «Контролируемое пребывание» — введут для мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться на территории страны из-за сложившихся обстоятельств (в том числе самоизоляции из-за коронавируса).
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