Политика с ароматом солярки

Трамп публично приказал Зеленскому убираться куда подальше, поскольку тот атаками дронов на наши НПЗ оставил США без солярки.
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