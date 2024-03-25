Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 882 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasil Cornev
    Против смертной казни только те у кого рыло в пушку! Это почти каждый депутат, мэр и куча подонков, в том числе и в с...Глава СПЧ Фадеев ...
  • Людмила Ненашева
    У нас "новая власть" - таджикские диаспоры?Таджикские диаспо...
  • Рамиль Странник
    ДАЙ БОГ НЕ ОБМАНГосдеп: США снова...

Бузова призналась, что уже двое суток плачет из-за трагедии в «Крокусе»

Бузова призналась, что уже двое суток плачет из-за трагедии в «Крокусе»

В связи с национальным днем траура, 24 марта, Ольга Бузова обратилась к своим подписчикам. В Telegram-канале российская певица выразила свои соболезнования и призналась, что уже два дня она плачет из-за ужасной трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх