Бузова призналась, что уже двое суток плачет из-за трагедии в «Крокусе»

В связи с национальным днем траура, 24 марта, Ольга Бузова обратилась к своим подписчикам. В Telegram-канале российская певица выразила свои соболезнования и призналась, что уже два дня она плачет из-за ужасной трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле».