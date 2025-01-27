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Сергунина: Московские экспортеры поучаствуют в 36 выставках и бизнес-миссиях в 2025 году

Сергунина: Московские экспортеры поучаствуют в 36 выставках и бизнес-миссиях в 2025 году

В этом году столичные экспортеры при поддержке Москвы встретятся с потенциальными партнерами из 23 дружественных стран, включая Китай, Индию, Мексику, Чили, Эфиопию и Белоруссию, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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