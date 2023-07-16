«Радужный диверсант»: в России за государственную измену задержан трансгендер, переводивший деньги армии Украины

Так они же пидоры, поэтому за украину. 😂

эт точно и на пенсию хер выпихнешь, будет до последнего стриптизить.

Владимир Алтайцев

Матвиенко мразь, её сыночек на мигрантах заработал миллиарды, то-то эта тварь за них, мигрантов, и дерёт горло. Да когда же начнётся чистка ГД от всякого дерьма, типа Матвиенко, Нарусовой, Кресса, Гурулёва и прочей1 швали?