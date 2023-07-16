Театр абсурда

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«Радужный диверсант»: в России за государственную измену задержан трансгендер, переводивший деньги армии Украины

«Радужный диверсант»: в России за государственную измену задержан трансгендер, переводивший деньги армии Украины

В Орловской области ФСБ задержан ЛГБТ - активист, который занимался переводами денежных средств для ВСУ.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Так они же пидоры, поэтому за украину. 😂
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11 час.
Евгений МакЛауд
эт точно и на пенсию хер выпихнешь, будет до последнего стриптизить.
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11 час.
Владимир Алтайцев
Матвиенко  мразь, её  сыночек на мигрантах  заработал миллиарды, то-то эта тварь за  них, мигрантов, и дерёт горло. Да  когда  же начнётся  чистка  ГД от всякого дерьма, типа Матвиенко, Нарусовой, Кресса, Гурулёва и прочей1  швали?
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10 час.

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