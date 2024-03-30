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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Fallout 4 и Baldur's Gate 3 доступны моды с FSR 3 и генерацией кадров Моддер PureDark опубл...

Для Fallout 4 и Baldur's Gate 3 доступны моды с FSR 3 и генерацией кадров Моддер PureDark опубл...

Для Fallout 4 и Baldur's Gate 3 доступны моды с FSR 3 и генерацией кадровМоддер PureDark опубликовал моды для Fallout 4 и Baldur’s Gate 3, которые добавляют в данные игры технологию AMD FidelityFX Super Resolution 3 с поддержкой генерации промежуточных кадров.

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