Экономист Лобода: на нефть сохраняется восходящий тренд

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT дал прогноз цены на нефть. «На фоне геоэкономической напряжённости на Ближнем Востоке на нефть уже третий месяц сохраняется восходящий тренд.
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