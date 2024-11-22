В Петербурге снесут гаражный кооператив для строительства новой станции метро

Она будет расположена между станциями «Путиловская» и «Заставская». На месте гаражного кооператива в Петербурге появится строительная площадка шахты, через которую проложат станцию метро «Броневая» Красносельско-Калининской линии.
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