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Максим Аверин сделал обескураживающее признание: «Остался единственный шанс на жизнь»

Максим Аверин сделал обескураживающее признание: «Остался единственный шанс на жизнь»

*** «Сегодня ночь в Питере белая, /Белее белесого берега, /Светлее березовой кожицы, /А ты строишь милые рожицы…» Июль в Санкт-Петербурге всегда располагает к сумасшедшей романтике, написанию стихов и прогулкам со шлейфом горьковатой нежности.

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