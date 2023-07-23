Максим Аверин сделал обескураживающее признание: «Остался единственный шанс на жизнь»

*** «Сегодня ночь в Питере белая, /Белее белесого берега, /Светлее березовой кожицы, /А ты строишь милые рожицы…» Июль в Санкт-Петербурге всегда располагает к сумасшедшей романтике, написанию стихов и прогулкам со шлейфом горьковатой нежности.